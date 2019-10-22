صادم.. ميت يدبر مقلبًا من قبره للمشيعين

22 أكتوبر 2019 - 09:51 ص

فاجأ الأيرلندي شاي برادلي، مشيعيه بعدما وضعوا تابوتًا يحتوي جثمانه في القبر قبل أن يهيلوا التراب عليه، بالصراخ "أخرجوني من هنا.. المكان مظلم جدًا", وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن المشيعين تحركوا في هلع بعيداً عن القبر، فيما كان مكبر صوت تم دفنه بعناية مع الجثة، يبث رسالته الصوتية الصارخة (أخرجوني!)، لكنهم انخرطوا في نوبة ضحك هستيرية، بعدما تبين لهم أن ثمة دعابة أخيرة دبر لها برادلي بعناية مع ابنه جوناثان قبل عام كامل من رحيله، وذلك من أجل أن يضحك الأصدقاء في جنازته بدلاً من أن يبكوا لوداعه.

وكان برادلي قد أمضى سنواته الثلاث الأخيرة، ينتظر الموت بعدما داهمه مرض شديد، حيث قالت ابنته أندريا برادلي، أن "والدها الذي توفي في الثامن من أكتوبر الجاري، كان علي علم بحالته الصحية وكان شخص مرحًا محبًا للحياة, ما دفعه للتخطيط لمزحته الأخيرة مع ابنه جوناثان، قبل عام كامل من وفاته".

وأضافت "أندريا"، أن "مشيعي الجنازة قد فوجئوا عند سماع صوت برادلي منبعثًا من التابوت، وحين أدركوا أنها مزحة، دخلوا في نوبة ضحك هستيرية".

وذكر التقرير علي الموقع البريطاني أن الفيديو الخاص بالجنازة قد انتشر بشكل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره محاربي قوات الدفاع الأيرلندية معبرين عن حزنهم لسماع خبر وفاة زميلهم.