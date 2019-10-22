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تامر أمين: عيالكم بتعمل مصايب في المدارس

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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

إيمان هاني

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وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة عتاب شديدة اللهجة لأولياء الأمور بسبب ما وصفه بحالة الانفلات الأخلاقي بالمدارس، قائلاً: "عيالكم بتعمل مصايب في المدارس، مبقاش في حاجة اسمها احترام للمعلم ".

وأضاف "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، عندنا انفلات في العلاقة بين المدرس والطالب، وبين الطالب وزميله في المدرسة، دي كارثة جيل بحالة ،عندنا سلوكيات غلط في المدارس لازم نتكلم عنها ولازم تتصحح.

وتابع الإعلامي: "لازم كل أب وأم  يعلموا عيالهم إزاي يحترم المعلم، ويحترموا زمايلهم، معقباً: "أنا كنت بحترم المدرسين عشان أبويا وأمي علموني أني لازم أحترم المدرسين في المدرسة، المسئولية الأولي تقع علي عاتق كل أب وأم"

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