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دجلة يبحث عن الفوز على حساب «المقاصة»

الرياضة

دجلة
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يحل فريق مصر المقاصة ضيفًا ثقيلاً على نظيره وادي دجلة فى الخامسة والنصف مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

اليوناني جونيس مدرب دجلة، يسعى خلال ذلك اللقاء للخروج من شبح النتائج السيئة، وتحقيق أول مكسب له منذ انطلاق المسابقة.

على الجانب الآخر يحاول "ميدو" مدرب المقاصة، مواصلة سلسلة الانتصارت الجيدة التى حققها فريقه مؤخرًا، لضمان المنافسة على مركز متقدم بجدول المسابقة. 

دجلة يحتل المركز السادس عشر برصيد نقطتين، بينما يحتل الفريق الفيومي المركز السابع برصيد 6 نقاط.

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