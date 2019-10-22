  • الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:33 ص
بحث متقدم
السيسي وبوتين

السيسى يترأس القمة الروسية الأفريقية

البابا فرانسيس

وثائق مسربة تفجر مفاجأة عن الفاتيكان

وزير الكهرباء

"من غير أخطاء".. خبر سار من "الكهرباء" للمواطنين

مرتضى منصور

سر اعتذار مرتضى منصور لجماهير الزمالك

الفريق مهندس كامل الوزير

وزير النقل: حوافز وتخفيضات على رسوم الموانئ المصرية

البشير

مفاجأة.. والدة البشير تنبأت لمصيره قبل 30 عاما

صورة الخبر

صادم.. ميت يدبر مقلبًا من قبره للمشيعين

ماردونا ينفى كره لميسى

"مارادونا" يكشف سر بكائه أمام الجزائر

احتجاجات

تواصل الاحتجاجات بلبنان لليوم السادس على التوالي

الفنان أحمد مكي

أول صورة لـ"مكي" مع والده الراحل

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

الحياة السياسية

قطارات
قطارات

علي محمود

أخبار متعلقة
#

عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

السكة الحديد

اعمال التطوير

تأخر قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر،  موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء؛ نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

 أولاً- خط "القاهرة- الإسكندرية".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.

 ثالثًا- خط  "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

 رابعًا- خط  "طنطا- المنصورة- دمياط".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة. 

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

مصر.. بلا عشوائيات

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله علاء مبارك عن احتجاجات "شابات لبنان"
» "الدراويش" يختتم تدريباته استعدادًا للجزيرة الإماراتى
» موعد ومناطق سقوط الأمطار اليوم
» إضافة 7 مواد جديدة لجدول المخدرات
» سر اعتذار مرتضى منصور لجماهير الزمالك
» وزير النقل: حوافز وتخفيضات على رسوم الموانئ المصرية
» مقتل 18 من الشرطة على يد " طالبان"
» أسوان يستدرج إنبي بحثا عن الذات
» بعد تقطيع جسدها وإلقائه بالنهر: "ما كنتش أقصد"
» القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية