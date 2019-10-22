موسى: "والله عيب اللي بتعملوه معايا دا"

22 أكتوبر 2019 - 08:18 ص





ظهر الإعلامي أحمد موسى، بحالة غضب شديدة خلال برنامجه "علي مسئوليتي "، متهما بعض الأشخاص بتحريف تصريحاته التي طالب خلالها محافظ الأقصر بنقل مجسم مفتاح الحياة من أمام المعبد.



وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"،": أنا لم أطلب شيء لنفسي أنا مطلبتش سوي نقل مجسم مفتاح الحياة، بناء علي رغبة أهالي الأقصر ، عيب تعملوا معايا كدا و تحرفوا كلامي وخاصة أن يحدث هذا التحريف من قبل أشخاص من المفترض أنهم مسؤولون".



وأضاف ، عيب تروج لحملة ضدي، ولا أريد أن أذكر أسماء لمنحهم قيمة لا يستحقوها ، معقبا :" أنا الوحيد اللي دائما أقول المصريين، وعمري ما قلت جملة مسلم ومسيحي، والله عيب عليك".



وتابع الإعلامي : كلامي كان واضحا ، وحينما قلت طبيعة المحافظة، كنت أقصد الطبيعة السياحية يا جهبذ ياللي غيرت الكلام ،الإساءة هي ما كتبه البعض، وليس تصريحاتي".

