» محمد هنيدي ينعي فنان شهير بعد وفاته في حادث سيارة

أحمد عادل شعبان
نعى الفنان محمد هنيدي ، الفنان والإعلامي السعودي طلال الحربي بعد وفاته في حادث سير عن عمر يناهز 63 سنة.
و نشر "هنيدي" صورة لطلال الحربي عبر حسابه بـ"تويتر" وعلق قائلا: "البقاء لله في الفنان والإعلامي طلال الحربي".
وقال الفنان فايز المالكي في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل طلال الحربي في جدة إثر حادث سيارة".
وعمل "الحربي" في مجال الإعلام ، لكنه بعد ذلك انتقل للمجال الفني ، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية كان آخرها مسلسل العاصوف.
ظهر11:44 ص
فجر
04:44
شروق
06:07
ظهر
11:44
عصر
14:56
مغرب
17:21
عشاء
18:51