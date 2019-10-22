فايلر يحرج الخطيب بمكالمة صادمة أثناء جلوسه مع وزير الرياضة

22 أكتوبر 2019 - 06:40 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن موقف محرج تعرض له محمود الخطيب - رئيس الأهلي - أثناء جلوسه مع وزير الرياضة أشرف صبحي.



وقال "زكي" في برنامجه : "وزير الرياضة كان مصرا على لعب الأهلي لمباراة الجونة .. وطرح تأجيلها لتقام يوم الخميس بدلا من الأربعاء مع وعد بإمكانية إقامة مباراة الزمالك يوم 28 أكتوبر".



وأضاف: "كابتن الخطيب لم يكن مقتنعا ، لكن الوزير أشرف صبحي ظل يطرح هذا الحل أكثر من مرة".



وأمام هذا الإلحاح أجرى الخطيب اتصالا هاتفيا بسيد عبد الحفيظ - مدير الكرة - ليستطلع رأي "فايلر" في لعب مباراة الجونة يوم الخميس ، ويبدو أنه كان يعتقد أن السويسري سيرفض الحل .



وتابع "زكي" : "المفاجأة أن سيد عبد الحفيظ اتصل بكابتن الخطيب وقال له إن فايلر جاهز يلعب مباراة الجونة في أي وقت".



واستدرك: "لكن لم يكن مؤكدًا إمكانية خوض لقاء الزمالك في موعده لأن خروجه من دوري أبطال أفريقيا في حال خسارته من جينراسيون فوت سيؤدي لأن يلعب مباراة في الكونفدرالية يوم 27 أكتوبر وبالتالي رفض الأهلي هذا الحل".



