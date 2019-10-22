"حل عبقري" لأزمة مباراة القمة .. والخطيب يقبل به .. فما هو؟

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كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - تفاصيل المشاورات التي جرت بين وزير الرياضة أشرف صبحي ومحمود الخطيب رئيس الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة ومباراة الجونة.

وقال "زكي" في برنامجه: "وزير الرياضة كان مصرا على لعب الأهلي لمباراة الجونة في موعدها لكن كابتن محمود الخطيب رفض هذا الحل وأكد أنه لن يخوض المباراة إلا إذا حصل على وعد أمني بإقامة مباراة الزمالك يوم 28 أكتوبر".

وأضاف: "لم تكن هناك مشكلة ، لكن قد يخسر الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي وفي هذه الحالة لن يتم إجراء مباراة القمة في موعدها لأن الزمالك سيلعب في الكونفدرالية يوم 27 أكتوبر وبالتالي تتأجل مباراة القمة".

وأضاف: "كابتن الخطيب وافق على إمكانية خوض مباراة الجونة أثناء التوقف الدولي بدون لاعبيه الدوليين لكن على شرط أن يمشي كلام الأهلي ويتم لعب مباراة الزمالك في موعدها .. أو يتم تأجيل مباراة الجونة إلى أجل غير مسمى".

واستدرك: "الأهلي طرح أيضا أن يتم تأجيل مباريات الأسبوع الخامس بكامله و تُلعب مباراة الزمالك في موعدها".

وكشفت مصادر عن حل عبقري طرحه وزير الرياضة أشرف صبحي وهو أن يتم تأجيل جميع مباريات الدوري لحين انتهاء بطولة الأمم الأفريقية للشباب والتي تنتهي يوم 28 نوفمبر".

وأشار المصدر إلى أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي سوف يبكر بمعسكر المنتخب حتى يتسنى تأجيل مباراة الجونة التي كان مقررا لها غدًا الأربعاء.

وأكد المصدر أن هذا الحل يعد "عبقريا" نظرًا لأنه يرضي جميع الأطراف.

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