ناقد رياضي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب ووزير الرياضة

22 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

كشف إيهاب الخطيب الناقد الرياضي، تفاصيل الاجتماع الذى دار بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والذي استمر لعدة ساعات.



وأضاف الخطيب عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية " المذاع على فضائية ام بي سي مصر اليوم الاثنين، أنه الطرفين اتفقا على بعض المقترحات الخاصة التي يعرضها الأول على اتحاد الكرة.



وأشار الخطيب، إلى أن الأهلي لن يخوض مباراة الجونة وفقًا لما دار بينهما خلال الاجتماع المنتهي منذ ما يقرب من نصف ساعة.

