» تصريح صادم لرئيس شركة الصرف الصحي بشأن هذا الأمر

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مصرع شخصين داخل بالوعة صرف صحي بطنطا
مصرع شخصين داخل بالوعة صرف صحي بطنطا

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الصرف الصحي يكشف معلومة صادمة عن "البالوعات"

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن مُعدل سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي مرتفعة للغاية، ويتم حسابها بشكل سنوي، فالعام الماضي تم سرقة 5500 غطاء بالوعة صرف صحي من الشارع، بمعدل 15 غطاء يوميًا، موضحًا أن هذه الظاهرة سيئة للغاية، وهناك عصابات متخصصة في سرقة الأغطية.
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن هذه الأغطية إما يتم بيعها لتجار الخردة أو تكسيرها وبيعها وإعادة تصنيعها من جديد، متابعًا: "إحنا بنعمل حاليا دراسات بالتنسيق مع مركز بحوث الإسكان علشان نعمل غطاء صرف صحي ميتسرقش، والحمد لله وصلنا لنتائج كويسة".
وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه تم عقد اجتماعات عاجلة في وزارة التنمية المحلية، وتوزيع الأدوار سواء دور تشريعي أو دور أمني أو دور إعلامي، من أجل الإبلاغ عن أي غطاء تم سرقته من أجل تركيب آخر بصورة عاجلة حماية لحياة الأطفال من السقوط فيه.
وتابع: "بنعمل دلوقتي شبك تحت غطا البلوعة عشان لو اتسرق وملحقناش نركب البديل برضه الشبكة دي تمنع الأطفال من السقوط في البالوعة، عدد الأغطية في مصر كبير للغاية، فيه 350 ألف غطا في القاهرة فقط".



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