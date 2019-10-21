السعودية: مقتنعون بتورط إيران بهجمات أرامكو

21 أكتوبر 2019 - 11:31 م

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الاثنين، إن بلاده مقتنعة بتورط إيران في هجمات أرامكو التي وقعت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، نافيًا "وجود وساطة" معها؛ لتخفيف حدة التوتر.



جاء ذلك خلال كلمة للجبير في مؤتمر صحفي، بالعاصمة البريطانية لندن، حسب ما نقلته قناة "العربية" السعودية.

وقال الجبير: "مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو"، دون تفاصيل أكثر.

واعتبر الوزير السعودي "لوم" دول الاتحاد الأوروبي، لإيران على مهاجمة منشآت أرامكو "موقف صحيح".

وفي وقت لاحق الإثنين، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الجبير، نفيه وجود "وساطة بين المملكة وإيران؛ لتخفيف حدة التوتر".

وقال الجبير، في محاضرة له بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ( تشاتام هاوس ) في لندن اليوم، إنه "يقع على عاتق النظام الإيراني تغيير سلوكه وإظهار حسن النوايا بالأفعال بدلًا من الأقوال"، بحسب الوكالة.

ومؤخرًا خرجت دعوات للوساطة، من بغداد ومسقط ومبادرة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لنزع فتيل التوترات المتصاعدة بين الخصمين اللدودين.

وفي مايو/آيار الماضي، كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد، أن بلاده عرضت توقيع "اتفاق عدم اعتداء" مع جيرانها في الخليج، عقب تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، دون أن يقدم تفاصيل بشأنه.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".