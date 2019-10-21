كواليس جديدة عن إغراق المدمرة إيلات يكشفها أحد الأبطال

21 أكتوبر 2019 - 10:40 م

كشف اللواء بحري لطفي جاد الله، قائد اللنش (501)، الذي شارك في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات، جوانب من كواليس المهمة، مؤكدًا أنه شارك في هذه المهمة الصعبة واستطاع مع زملائه تنفيذ العملية على أكمل وجه دون خسائر، حيث كانت تحاول المدمرة الهجوم على مدينة بورسعيد وإنزال قوات هناك لمهاجمة الميناء.



وأضاف "جاد الله"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه أثناء تلك الفترة كان برتبة نقيب، وبادر بإطلاق صاروخين من اللنش الذي كان يقوده، الأول تسبب في قسم المدمرة إيلات نصفين، وبدأت تغوص في المياه، والثاني سقط على جسم المدمرة وهي تغرق في وسط الجنود الذين كانوا يحاولون لم شملهم.

