هاني شاكر يفتح النار على حمو بيكا لهذا السبب

21 أكتوبر 2019 - 10:20 م

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة حمو بيكا، بعد هجومه على النقابة واتهام أعضائها بتلقي رشاوى.



وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "أطمئن الجميع، لدينا قضاء وقانون يحاسب كل متطاول ومتجاوز، ما فعله بيكا يسيء للفن المصري".



وحول اتهامه بتلقي النقابة رشاوى قال: «إذا كان لديه أدلة يقدمها للجهات المختصة، أو يعاقبه القانون على تصريحاته"، معلقا: "أنا حزين من هذا المستوى، والهمجية التي تحدث بها بيكا".

