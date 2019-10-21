مصرع شخصين إثر تحطم طائرة قرب مطار نورث كارولينا

21 أكتوبر 2019 - 10:30 م

أعلنت السلطات الأمريكية، مصرع شخصين، الإثنين، إثر تحطم طائرة صغيرة قرب مطار ولاية نورث كارولينا، بعد اختفائها من على شاشات الرادار قبل الهبوط.



وقالت دورية الطرق السريعة بالولاية، إن فرق الإنقاذ عثرت على حطام الطائرة بعد عملية تفتيش مكثفة في متنزه الولاية القريب، بينما توقفت الرحلات الجوية التجارية القادمة والمغادرة بشكل مؤقت، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأعلن الرقيب مايكل بيكر عن حالتي الوفاة في مؤتمر صحفي بمطار "رالي دورهام الدولي"، لكنه لم يكشف عن هويتي الضحيتين أو طبيعة الحادث ومن كان على الطائرة.

وقال مسؤولو المطار في بيان، إن فرق البحث عثرت على حطام الطائرة المفقودة نحو الساعة العاشرة صباح الاثنين (بالتوقيت المحلي) قرب ممر في متنزه "ويليام بي. أمستيد" العام، دون أي تفاصيل حول من كان على متن الطائرة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الرادار فقد مسار الطائرة "Piper PA3" نحو الساعة 7: 25، مساء الأحد، عند اقترابها من مدرج الهبوط.

وأمضى عمال الإنقاذ من أكثر من 12 ولاية ووكالة محلية طيلة الليل في البحث عن الطائرة داخل المتنزه وحوله بعد إغلاقه، وإبلاغ السكان بتجنب المنطقة بينما قامت السلطات بتأمين موقع التحطم.