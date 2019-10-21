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الأمم المتحدة تجدد رفضها أي تغيير بوضع المسجد الأقصى

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المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة
المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة

المصريون ووكالات

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جددت الأمم المتحدة، الإثنين، موقفها الرافض لأي تغيير يطرأ على الوضع الراهن للمسجد الأقصى بمدينة القدس.
جاء التأكيد الأممي على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك.
وقال دوغريك "موقفنا واضح للغاية في هذا الأمر، وهو أنه لا شيء ينبغي أن يتحدى الوضع الراهن بالمسجد الأقصى".
والوضع القائم، هو الوضع الذي ساد في المسجد منذ الفترة العثمانية حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المسؤولية عن المسجد الذي يصلي فيه المسلمون فقط.
وتزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها تحترم الوضع القائم، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية تقول إن إسرائيل تتعدى على صلاحياتها وتسمح لليهود باقتحام المسجد دون موافقتها ورغم احتجاجاتها.
وعلي مدار يومي الأحد والإثنين، سمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بعد قمع المصلين المسلمين قرب باب المغاربة، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين.
وقامت شرطة الاحتلال بإخراج المستوطنين واعتدت على المصلين، وأوقعوا نحو 61 إصابة في صفوفهم، تم نقل 16 منهم إلى المستشفيات في القدس، حسب إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. -

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