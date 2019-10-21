الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

21 أكتوبر 2019 - 09:51 م

واصل سعر صرف الدولار، تراجعه أمام الجنيه، خلال ختام التعاملات اليوم الاثنين في عدد من البنوك.

التراجع الأكبر شهده البنك التجاري الدولي، حيث انخفض سعر الدولار 3 قروش، مسجلًا 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار، تراجعًا بقيمة قرشين في بنك كريدي أجريكول، حيث بلغ السعر 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار قرشا واحدا، ببنك البركة، مسجلًا 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

كذلك انخفض قرشًا واحدًا أيضًا في بنك الإسكندرية مسجلًا 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وشهد بنك العربي الأفريقي ، كذلك تراجعًا بلغ قرشا واحدا للدولار مسجلًا 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.