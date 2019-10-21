إحالة شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت للجنايات

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الجنايات

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أحال النائب العام في الكويت، اليوم الاثنين، أحد أفراد الأسرة الملكية الحاكمة، إلى محكمة الجنايات.

وقرر النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، إحالة الشيخ عبد الله السالم الصباح إلى محكمة الجنايات، وتم إرفاق مذكرة اتهام تطالب بمعاقبته وفق القانون، على خلفية تداول تسجيل صوتي له، وهو يسيء إلى أحد ضباط الشرطة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأحيل "الصباح" إلى "الجنايات"، بتهمة الإساءة الى الضابط صالح الراشد، من خلال تسجيل صوتي، وأسند للشيخ تهديد موظف عام على الامتناع عن عمل او الضغط لممارسة عمل، كذلك سب وقذف الضابط.

وكانت النيابة العامة، قررت الأحد الماضي، تشرين الأول الجاري، بحجز الشيخ عبد الله السالم الصباح.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، استقبل في وقت سابق المقدم صالح الراشد، الذي تعرض لإساءة نتيجة عدم تمرير معاملة غير قانونية، وأشار إلى أن الضابط قدم "نموذجا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، والالتزام بقواعد القانون، وأيضا في ضبط النفس والسلوك المتحضر، وسعة الصدر"، بحسب الصحيفة الكويتية.

وشدد الجراح على أنه "لا أحد فوق القانون، فالجميع سواسية دون أي استثناء، ولا مجال لأية واسطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ من جانب أي شخص أيا كان منصبه أو وضعه الاجتماعي"، ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية تعرب عن اعتزازها بجميع أبنائها وترفض أية محاولة للإساءة إليهم.


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