فيديو خاص من «أبوتريكة» لـ«حماده السعودي»..ماذا قال؟

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محمد أبوتريكة

حماده السعودي

فيديو خاص

خص النجم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أحد مشجعي النادي الأهلي بفيديو يدعو فيه له بالشفاء العاجل.

ونشر الصحفي علاء عزت، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الفيديو وعلق قائلًا :« أخبرت أبوتريكة أن هناك مشجع اهلاوي مريض اسمه حماده السعودي وأصدقاءه يطلبون منك فيديو لدعمه في مرضه .. ولبي الدعوة في دقيقة واحده .. شكرا أمير القلوب».

وقال «أبوتريكة» في الفيديو موجهًا كلامه للمشجع المريض :« حماده أتمنى أنك تكون بخير شد حيلك وربنا يتم شفاك على خير.. أوعى تيأس.. وإن شاء الله احنا وراك وبندعيلك وبندعمك إن ربنا يمن عليك بالصحة والشفاء إن شاء الله».

ونال الفيديو إعجاب وإشادة واسعة بـ«أبوتريكة» بسبب تواضعه وعدم تأخره عن مساندة من يطلب منه ذلك.


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