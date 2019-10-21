انسحاب 4 منتخبات عربية من بطولة كرة قدم في قطر

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أعلن عضو المكتب الإعلامي بالاتحاد العراقي لكرة القدم حسين الخرساني، انسحاب كل من منتخب الإمارات والسعودية واليمن والبحرين، من النسخة القادمة لبطولة "خليجي 24" لكرة القدم، والتي من المقرر إقامتها في قطر، وذلك لأسباب سياسية على خلفية الأزمة الدبلوماسية المتواصلة منذ 2017.

وقال الخرساني: إن قرعة بطولة كأس الخليج “خليجي 24″، ستشهد غياب السعودية والبحرين والإمارات واليمن، والتي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بحضور العراق وعمان والكويت وقطر، وفقًا لتصريحاته لموقع “بغداد اليوم” العراقي.

وأشار إلى إقامة مباريات البطولة على “استاد خليفة الدولي” في قطر، والذي استضاف بطولة العالم لألعاب القوى مؤخرًا، كما يعد أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022.

يشار إلى أن النسخة الأخيرة من "خليجي 24"، التي أقيمت في الكويت، توجت بها سلطنة عمان على حساب الإمارات بركلات الترجيح.

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