» «إليسا» تصدم «الحريري» بتصريح ناري

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سعد الحريري

الحريرى

اليسا

أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، إن تصدق تصريحات رئيس الوزراء سعد الحريري، التي أعلن خلالها الموافقة على تبني إجراءات إصلاحية تهدف إلى خدمة المواطن.

وكتبت على «تويتر»، أنها تصدق «الحريري» لكنها لا تثق فى حكومته.

وقالت: «كتير حابة صدّق الرئيس الحريري بكلامو وبالورقة الاقتصادية بس المشكلة إنو هالسلطة الفاسدة ما بحياتها رح تعمل هالإنجازات بالطقم الحالي. ولو قادرين كانو عملوهن من زمان. #بدنا_حكومة_مستقلة يكونو أصحاب الاختصاص هني المسؤولين فيها عن الإنقاذ».

وكان الحريري قد صرح قبل ساعات، في مؤتمر صحفي، بأن الحكومة وافقت على إلغاء وزارة الإعلام، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% بالمئة.

كما أكد الحريري أن ورقة الإصلاحات بمثابة انقلاب اقتصادي في البلاد، إلا أن المحتجين ردوا في بيان برفض هذه الإجراءات، مطالبين باستقالة الحكومة.


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