  • الإثنين 21 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:01 م
بحث متقدم
أرشيفية

الأهلي يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة القمة

سعد الحريري

محتجو لبنان يرفضون إصلاحات "الحريري" ويواصلون التظاهر

أرشيفية

صورة.. مقتل مصري في السعودية بطريقة بشعة

وزير الخارجية

أول تعليق للخارجية على أزمة القنصلية المصرية بالكويت

الداخلية

«الداخلية» تطالب «تجار السلاح» بالحضور فورًا

الكويت

إجراء كويتي صارم تجاه قضية أثارت الرأي العام

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد بإغلاق موقع سعودي شهير

طلال الحربي

«لم ينتهِ من مسلسله الجديد».. وفاة فنان سعودي في حادث مروع

مدبولي

اتفاقية مصرية كويتية بمليار دولار لتنمية سيناء

الأهلى

اجتماع طارئ للأهلى لبحث أزمة مباراة الجونة

شكت في خيانته فانتقمت منه بطريقة مروعة

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صورة.. مقتل مصري في السعودية بطريقة بشعة

#

يعاشر ابنته المطلقة بأسيوط لأنها "شبه الأجانب"

#

تفاصيل مروعة.. وضع رضيع حى فى ثلاجة الموتى

#

طالب الثانوية المتفوق يقتل شقيقته بالجيزة

خيانة

انتقام

امرأة

زوج

سيطر الشك على زوجة تجاهزوجه كونه يخونها مع اخرى وينوي الانفصال عنها للزواج من عشيقته، ما دفعها إلى الانتقام منه بطريقة مروعة.

وفي التفاصيل، ألقت شرطة مارسيليا القبض على سيدة شوّهت وجه زوجها وجسده بمادة كيماوية كاوية شديدة التأثير، انتقاماً منه لـ «خيانته لها»، واعتقادها أنه ينوي الانفصال عنها والزواج بأخرى، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت شرطة مارسيليا قد تلقت بلاغاً، من مستشفى مارسيليا المركزي يفيد بوصول ألبير.م (36 عاماً)، صباح يوم الأربعاء الماضي، مصاباً بحروق في الوجه والجسم من الدرجة الثالثة، نتيجة التعرض المباشر لمادة كيماوية شديدة الخطورة مكوّنة من حمض النتريك المركز (HNO 3 )، أو ما يُصطلح عليه شعبياً باسم «aqua fortis ». وبانتقال فريق البحث وسؤال المجني عليه، أكد أن زوجته، ماليه.غ، (29 عاماً)، وتعمل اختصاصية كيميائية في شركة سبك معادن في المدينة، سكبت مادة كاوية عليه أثناء نومه انتقاماً منه، بعد تكرار الشجار بينهم نتيجة ما سماه «غيرتها المرضية المستمرة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

عم صابر المصري.. «ومضة» سطعت

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» شكت في خيانته فانتقمت منه بطريقة مروعة
» "آل الشيخ" ينشر فيديو لرقص مثير لسعوديين على أغانٍ أجنبية
» إبعاد مصري من الكويت بسبب فعل فاضح مع سيدتين
» بـ"إطلالة جريئة" غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل
» مايا دياب تشعل مظاهرات لبنان بهذا الفيديو
» اختبار طبى لـ «عاشور» قبل مران الأهلى
» تعليق صادم من شيري عادل حول عودتها لـ معز مسعود
» فنانة شهيرة: السبكي أجبرنى على الإجهاض
» الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لبطل السنغال
» «بيراميدز» يبحث عودة الانتصارات وإيقاف «العجلات الحربية»
» أسماء حكام مباريات الأسبوع الخامس بالدورى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:44 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية