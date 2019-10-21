شاهد.. يتجرد من ملابسه تمامًا ويتجول في شوارع عمان

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محمد فضل- متابعات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لشخص يسير عاريًا تمامًا في شوارع العاصمة عمان.

وأثار الفيديو دهشة النشطاء وغضبهم، فيما أرجع البعض أن يكون الشخص مختلًا نفسيًا.

ونقل موقع "الوكيل" الأردني عن شهود عيان ، :« إن الشخص كان يتحدث اللغة الانجليزية ويردد أغنية أجنبية بشكل هستيري، بينما لم يتم الكشف عن جنسيته».

ويتعذر نشر الفيديو لما يحتويه من مشاهد مخلة بالآداب، كون الشخص تظهر مناطق عورته.


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