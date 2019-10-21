» إبعاد مصري من الكويت بسبب فعل فاضح مع سيدتين

21 أكتوبر 2019 - 05:59 م

ألقت سلطات الأمن في الكويت القبض على وافد عربي، تمهيدًا لإبعاده عن البلاد، بسبب ارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة، بعد ضبطه أثناء تلصصه على النساء في أحد الأسواق التجارية.

وأفادت صحف محلية- أن الوافد مصري- وتم رصده من خلال كاميرات المراقبة داخل السوق، حيث ضبطه رئيس السوق عندما كرر فعلته بتعمد إسقاط أغراض معروضة بهدف النزول على الأرض والتلصص على أماكن عفة النساء.

وأبلغ مدير السوق قوات الأمن التي حضرت وألقت القبض عليه، مشيرًا- مدير السوق- إلى أنه كرر فعلته أكثر من مرة مع سيدة أمس، وكررها بنفس الطريقة اليوم مع سيدة أخرى وهو ما تأكد منه الأمن الكويتي عن طريق كاميرات المراقبة وقام بالقبض عليه تمهيدًا لترحيله، بعد أن رفضت السيدة إبلاغ الأمن والشهادة ضده.