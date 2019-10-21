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معيط من واشنطن: القيادة السياسية أكبر داعم للتأمين الصحي

الحياة السياسية

وزير المالية خلال المنتدى
وزير المالية خلال المنتدى

أحمد سالم

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واشنطن

المالية

السيسي

بورسعيد

للتأمين الصحي الشامل

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال المنتدى الرفيع المستوي الذي ينظمه البنك الدولي عن التغطية الصحية الشاملة، إن نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بدأ من محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعد أكبر داعم لتطبيقه.

وأضاف خلال المنتدى الذي جاء على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصارى جهده، ويولي اهتمامًا كبيرًا لتثبيت دعائم التأمين الصحي، لتشمل جميع المواطنين وتحميهم من أعباء المرض النفسية، بالإضافة إلى المخاطر المالية.

وتابع، أن ما يفعله الرئيس دائما يأتي في إطار حرصه على توفير الرعاية الصحية الشاملة، والتي تعد من أهم عوامل بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية مصر "2030".

كما أكد معيط، أن ضمانة توفير الرعاية الصحية للمواطنين، تعد إحدى اختصاصات هيئة الرقابة التي من خلال توليها التفتيش الدوري، واستيفاء متطلبات الجودة.


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