صورة.. مقتل مصري في السعودية بطريقة بشعة

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محمد فضل- متابعات

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قتل شاب مصري يعمل في المملكة العربية السعودية، بطريقة بشعة، بعد أن طالته يد الغدر من قبل عامل باكستاني، وطعنه بالسكين 3 طعنات نافذة في صدره.

الحادثة الشنيعة وقعت يوم الخميس الماضي، لكن جثمان الشاب المصري ويدعى محمد صبحي عبدالحميد جامع من محافظة البحيرة، وصل اليوم الاثنين، إلى مطار القاهرة واستمله أهله وسط حالة من الحزن والبكاء.

وتمكنت السلطات السعودية من إلقاء القبض علي الجاني، لكن لم يتبين حتي اللحظة سبب الخلاف الحقيقي سوي انها مجرد مشادة كلامية بينهما.


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