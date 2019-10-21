مطلب برلماني بالتصدي لزواج القاصرات

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حسن علام- متابعات

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زواج القاصرات

طالب النائب أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، الحكومة والجهات المعنية بالتصدي لزواج القاصرات، لتجنب المشكلات التي تنتج عنه.


وتسائل النائب في طلب مناقسة عامة للمجلس، عن الآليات التي حددتها الحكومة لحل تلك المشكلة، ومواجهة مخاطرها التي تمثل ضررًا حقيقيا على المجتمع.


واقترح عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة الأطراف المعنية بالأمر لوضع حلول لمشكل زواج القاصرات، والحد من آثارها السلبية على المجتمع وتداعياته الخطيرة.

 بالإضافة لتدشين حملات توعوية في كافة وسائل الإعلام، للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وأضرارها، وتغليظ عقوبة الأطراف المتورطة في زواج القاصرات.


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