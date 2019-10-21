تركي آل الشيخ يتوعد بإغلاق موقع سعودي شهير

21 أكتوبر 2019 - 04:47 م

توعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بملاحقة موقع سعودي شهير يبث عبر الإنترنت، مشددًا على أنه سيتخذ إجراءات مشددة تجاهه.

وذكر «آل الشيخ»، أن موقع «حراج» السعودي، يسوق للتذاكر الخاصة بفاعليات مهرجان الرياض في السوق السوداء، مشددًا على أنه سيتواصل مع الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم تجاه هذا الموقع.

وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه على «تويتر» :« ساتواصل مع الجهات الرسمية لأني لاحظت وجود مواقع تسوق للتذاكر بسوق سوداء... ومنها موقع حراج... وسنتخذ إجراءات مشددة معهم بإذن الله».

ساتواصل مع الجهات الرسمية لأني لاحظت وجود مواقع تسوق للتذاكر بسوق سوداء... ومنها موقع حراج... وسنتخذ إجراءات مشددة معهم بإذن الله. — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 20, 2019