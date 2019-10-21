«الداخلية» تطالب «تجار السلاح» بالحضور فورًا

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متابعات - الطيب حسين

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طالبت وزارة الداخلية، تجار وحائزي الأسلحة اليوم الاثنين، بسرعة التوجه لأقسام الشرطة.

وأعلنت الوزارة أن الهدف من توجيه النداء، هو توفيق أوضاع حاملي وتجار الأسلحة خلال الفترة التي تنتهي في يناير المقبل.

ويأتي هذا الإجراء وفق صدور القانون رقم 5 لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

وينص القانون على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

وتتراوح عقوبات حاملي السلاح الأبيض بدون ترخيص فى مصر بين ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه،

أما في حال حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في مناطق التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، فإن العقوبة تكون بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.


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