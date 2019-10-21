» الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لبطل السنغال

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اسبوع خامس

يستأنف فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادى بحلمى زاموار، استعدادًا لمواجهة جينراسيون فوت السنغالى فى إطار مباريات إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الخميس المقبل على استاد السلام. 

وكان الجهاز الفنى بقيادة الصربي "ميتشو"، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس عقب تحقيق الفور على المقاولون العرب الجولة الخامسة بالدورى الممتاز.

ويحرص الجهاز الفنى للفريق على معالجة الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال مباراة الدورى خاصة أن المباراة المقبلة لا تقبل القسمة على اثنين.

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