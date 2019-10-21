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فنانة شهيرة: السبكي أجبرنى على الإجهاض

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ياسمين نيار والسبكي
ياسمين نيار والسبكي

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فجرت الفنانة الصاعدة ياسمين نيار، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن علاقة زواج تجمعها بالمنتج محمد السبكي، وعن إجبارها على إجهاض الجنين في فترة الزواج، إلا أن "السبكي" نفي أي علاقة تربطه بها.

ونشرت الفنانة، ياسمين نيار، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" توضح حقيقة علاقتها بالمنتج محمد السبكي، وذلك بعد نفيه خبر زواجهما.

وعلقت "ياسمين" على الفيديو ، قائلة: "بالدليل افضح السبكي وكريكا # فيديو بشرح فيه بداية علاقتي بمحمد السبكي ولسه في مفاجآت راح تهز الرأي العام العربي والوطن العربي ناشرة فيديو لأكون عبرة لكل بنت وفنانة جديدة بدها تدخل الوسط الفني، عشان تنتبه".

وأوضحت "ياسمين" أنها تملك كل المستندات والأدلة التي تثبت زواجها من "السبكي"، وأن الارتباط تم بشكل رسمي وأنها عاشت في منزله لبعض الوقت، واستمر زواجها لعدة أشهر قبل أن تبدأ المشاكل.

وتابعت أنه لا يملك أي مستند أو دليل على كلامه، حيث إن زواجها استمر عدة أشهر وذلك بعد إقناعه لها بدخولها الوسط الفني وعمل فيلم خاص بها، ولكنها تلقت منه أذي في فترة الزواج، كما أجبرها على إجهاض الجنين، بحسب قولها.

ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة هذه الأخبار.


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