كامل الوزير للمصريين: "متخافوش مصر قادمة"

21 أكتوبر 2019 - 10:16 ص



نصح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، للشعب المصري، بالثبات وعدم القلق علي مستقبلهم قائلاً: "متخافوش، وانتظروا مصر إن شاء الله مصر قادمة".

وأضاف الوزير في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، مع الإعلامي عمرو أديب: "مصر دولة قوية وإن شاء الله هتقف على رجليها، إحنا بنعمل مشروعات قومية وعملاقة وكبيرة، أنا واحد من الناس اللي كان ليا الشرف أني أشتغل فيها".



وتابع: أنا واحد من الشعب المصري، وكنت ضابطًا في القوات المسلحة وأصبحت وزيرًا للنقل، وبقولكم متخلوش حد يهز ثقتكم في قيادتكم السياسية، وفي بلدكم وحكومتكم.

وأوضح وزير النقل، أن المشروعات الجديدة استثمارية بها مصانع ومشروعات ويمكن بيعها وبيع الأراضي ومن الأموال الخاصة بها تستفيد بها الدولة .