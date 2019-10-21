  • الإثنين 21 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
كامل الوزير

كامل الوزير للمصريين: "متخافوش مصر قادمة"

محمد بن سلمان

أول تعليق رسمي على "صفقة المليارات" لولي العهد السعودي

الشيخ صباح الأحمد

أول ظهور إعلامي لأمير الكويت

محمد صلاح

كواليس ما دار هاتفيًا بين "البدرى" و"صلاح"

الإعلامية لميس الحديدي

لميس الحديدى: الست اللبنانية مش جميلة لكنها شجاعة

عبد الكريم الهاروني

"النهضة" تعلن تمسكها برئاسة الحكومة التونسية

الأميرة ديانا والأمير هاري

الأمير هاري يفجر مفاجأة عن مقتل أمه "ديانا"

محمود سعد

طلب جريء لضيف محمود سعد من الرئيس على الهواء

الدولار

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

فريق الأهلي

بعد بيان اتحاد الكرة .. "الجونة" يبيع الأهلي

أسماء حكام مباريات الأسبوع الخامس بالدورى

الرياضة

حكم
حكم

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بالأسماء.. حكام مباريات الأسبوع الخامس بالدورى

#

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

#

أسماء حكام مباريات الجولة الثانية بالدورى

#

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى على النحو التالى:

الاثنين 21 أكتوبر 2019

- الإنتاج الحربى وبيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وأيمن العقاد ومحمد الشرقاوى حكما رابعا.

- المصرى وأف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى وأحمد شاهين وعلى الكيكى حكما رابعا.

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

- أسوان وإنبى: محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد نوفل وصالح محمد عفيفى ومعهم عصام بكر حكما رابعا.

- وادى دجلة ومصر للمقاصة : محمد الحنفى وأحمد عطية وسيد نافع وعلى السعيد حكما رابعا.

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

- الجونة والأهلى : سعيد حمزة ويوسف البساطى وأحمد ساهر وشريف حسن حكما رابعا.

الخميس 24 أكتوبر 2019

- حرس الحدود و الاتحاد السكندرى : جهاد جريشة وأحمد لطفى وأسامة عبد اللطيف ومحمود ناصف حكما رابعا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

عم صابر المصري.. «ومضة» سطعت

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «بيراميدز» يبحث عودة الانتصارات وإيقاف «العجلات الحربية»
» أسماء حكام مباريات الأسبوع الخامس بالدورى
» 22 لاعبًا بقائمة "الدراويش" استعدادًا للجزيرة الإماراتي
» فرج عامر يكشف عن شيء غريب يحدث لـ"مرتضى" على الهواء
» مفاجأة .. خليفة عبد الحليم حافظ لم يمت بجرعة زائدة من المخدرات
» أصالة تعلق على خيانة زوجها لها: نعم هناك خلافات بيننا
» من الفنانة التي أصر محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلادها رغم سفره؟
» لبلبة: رفضت المشاركة في هذا الفيلم بسبب جرأته في الجنس
» أول تعليق لوالد شهيد الشهامة على تأجيل القضية
» هذا ما قالته لميس الحديدي عن أزمة سد النهضة
» الخارجية الأمريكية: ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية