كواليس ما دار هاتفيًا بين "البدرى" و"صلاح"

21 أكتوبر 2019 - 09:46 ص

أجرى حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى اتصالاً هاتفيًا للاطمئنان على اللاعب محمد صلاح جناح أيسر فريق ليفربول الإنجليزى خاصة أنه لم يشارك فى اللقاء الذى أقيم أمس بين "الريدز" ومانشستر يونايتد فى إطار الجولة التاسعة للدورى الانجليزي.

ويحرص "البدرى" على متابعة جميع اللاعبين المحترفين بمختلف الدوريات والتواصل دائما معهم.

من جانبه طمأن "صلاح" مدربه بأنه سيكون متواجدًا فى التدريبات فى أسرع وقت ممكن عقب تماثله للشفاء.

جدير بالذكر أن المدير الفنى لم يستدع اللاعب خلال المعسكر الأخير بعدما استشعر البدرى حاجه اللاعب إلى الراحة.