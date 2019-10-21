  • الإثنين 21 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:54 ص
بحث متقدم
فريق الأهلي

بعد بيان اتحاد الكرة .. "الجونة" يبيع الأهلي

محمود الخطيب

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار غير مسبوق

سالي فؤاد

إعلامية شهيرة تفاجيء الجميع بظهورها محجبة في برنامجها

كلوب وصلاح

تعليق ناري من كلوب بعد سؤاله عن غياب صلاح عن مباراة مانشستر

محمد راجح

كشف حقيقة وجود أخ توأم لـ"محمد راجح"

أبو تريكة

أبو تريكة يكشف مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

مترو الأنفاق

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

محمود الخطيب

الأهلي متمسك بموقفه ولن يخوض لقاء الجونة لهذا السبب

سد النهضة

وزير الري الأسبق: هذا هو الحل الأمثل لأزمة السد الإثيوبي

مدبولي

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة

بعد بيان اتحاد الكرة .. "الجونة" يبيع الأهلي

الرياضة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار غير مسبوق

#

ظهور مفاجيء لـ"لميس الحديدي" بعد الاختفاء .. فماذا قالت؟

#

تعرف على قائمة جمال علام لانتخابات اتحاد الكرة

#

رسميًا.. الجبلاية تحدد موعد فتح قيد اللاعبين

الجونة

خرج نادر شوقي - مدير الشركة المسؤولة عن نادي الجونة - عن صمته ، لإبداء وجهة نظر فريقه في الأزمة الدائرة حاليا بين الأهلي واتحاد الكرة .

وقال "شوقي" إن الجونة طلب تأجيل مباراته مع الأهلي المقررة في الأسبوع الخامس لكن اتحاد الكرة رفض".

وأضاف: "ليس أمامنا في هذه الحالة سوى التواجد في الملعب".

وكان الأهلي أكد رفضه للعب مباراة الجونة قبل إقامة مباراة الزمالك ، وألغى حجز الفندق في الجونة ، واتفق مع أحد الفرق ليلعب معها مباراة ودية في نفس يوم مباراته مع الجونة .

و رد اتحاد الكرة ببيان أعلن فيه أسماء حكام مباراة الأهلي والجونة قبلها بـ72 ساعة في سابقة لم تحدث من قبل ، في إشارة إلى إصرار الاتحاد على إقامة المباراة في موعدها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

عم صابر المصري.. «ومضة» سطعت

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» فرج عامر يكشف عن شيء غريب يحدث لـ"مرتضى" على الهواء
» مفاجأة .. خليفة عبد الحليم حافظ لم يمت بجرعة زائدة من المخدرات
» أصالة تعلق على خيانة زوجها لها: نعم هناك خلافات بيننا
» من الفنانة التي أصر محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلادها رغم سفره؟
» لبلبة: رفضت المشاركة في هذا الفيلم بسبب جرأته في الجنس
» أول تعليق لوالد شهيد الشهامة على تأجيل القضية
» هذا ما قالته لميس الحديدي عن أزمة سد النهضة
» الخارجية الأمريكية: ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر
» تعليق مثير لـ"سما المصري" على ملابسها الفاضحة
» تعليق ناري لـ"موسى" على تشويه كوبري "تحيا مصر"
» زعيم هندي يدعو الهندوس لشراء سيوف حديدية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية