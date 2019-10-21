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من الفنانة التي أصر محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلادها رغم سفره؟

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محمد رمضان
محمد رمضان

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تعليق صادم من محمد رمضان على سجوده عاريًا

محمد رمضان

أصر الفنان محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلاد فنانة كبيرة رغم تواجده في بعض الفعاليات الفنية بدولة المغرب.

واحتفل محمد رمضان بعيد ميلاد الفنانة نهال عنبر برفقة نجلها المخرج حسام الحسيني الذي يرافقه في المغرب.

وقالت "نهال" تعليقا على الأمر: "حسام ابني وحبيبي وناسي بنوتي الحلوة و النجم محمد رمضان و حرمه كلموني علي الفيس تايم واحتفلوا بعيد ميلادي من المغرب".

ويرتبط "محمد رمضان" بعلاقة صداقة بحسام الحسيني - نجل نهال عنبر - وهو الذي أخرج له أشهر كليباته التي أثارت جدلا كبيرا.

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