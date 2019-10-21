» لبلبة: رفضت المشاركة في هذا الفيلم بسبب جرأته في الجنس

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة لبلبة أنها رفضت المشاركة في العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية بسبب خوفها من تغيير الشكل الذي اعتاد الجمهور عليه.
وقالت "لبلبة" في تصريحات صحفية: "لم أحب المشاركة في مسلسل (الشارع اللي ورانا) لأنني قلقت من تجسيد دور سيدة (ميتة)" "حسب مصراوي".
وأضافت: "الجمهور اعتاد علي خفة الدم في أدواري لكني اقتنعت في النهاية بالمسلسل".
وتابعت: "أيضا لم أحب تجسيد فيلم النعامة والطاووس بسبب جرأته في تجسيد الأمور الجنسية لكني اقتنعت أيضا بعدما رفضته 3 مرات".
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