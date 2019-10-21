كشف حقيقة وجود أخ توأم لـ"محمد راجح"

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محمد راجح

فجر عبد العزيز نصير - محامي محمود البنا - مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف أن بعض الأشخاص أتوا لهيئة الدفاع في أولى جلسات المحاكمة أمس وأخبروهم أن المتهم محمد راجح لديه أخ توأم يدعى "أحمد".

وأشار نصير في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "MBC مصر" : "قمنا بطلب استخراج شهادة ميلاد لهذا الأخ المفترض ".

وأضاف: "بعد جلسة المحاكمة قمنا بالتحري حول هذا الأمر ولم نجد أية معلومات تفيد بوجود أخ توأم للمتهم" .

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