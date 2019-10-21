  • الإثنين 21 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:54 ص
بحث متقدم
مترو الأنفاق

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

محمود الخطيب

الأهلي متمسك بموقفه ولن يخوض لقاء الجونة لهذا السبب

سد النهضة

وزير الري الأسبق: هذا هو الحل الأمثل لأزمة السد الإثيوبي

مدبولي

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يفتح النار على حمو بيكا لهذا السبب

البنا و راجح

النائب العام يصدر بيان هام بشأن واقعة "شهيد الشهامة"

الديهي

«الديهي»: بعض أئمة المساجد مثل «عبده موته»

فتاة العياط

تطورات جديدة في قضية «فتاة العياط» يكشفها الطب الشرعي

بن سلمان

نادي «الشياطين الحُمر» يرد على «بن سلمان»

جامعة القاهرة

بعقد مؤقت ثلاث سنوات.. شروط جديدة لتعيين المعيدين

بالفيديو..

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

آخر الأخبار

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

اقتصادي يكشف حقيقة زيادة أسعار السلع في الأسواق

#

"كريم" ترفع اسعار رحلاتها بعد زيادة البنزين

#

هذه حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الفطر

#

حزمة قرارات من "الوزير" وإعلان الطوارئ بالسكة الحديد

قال وزير النقل، إن محطة "هليوبوليس" تعد محورية للغاية ومن أهم محطات الخط الثالث للمترو، الذي يربط مع الخط الأول، ما يمثل أهمية كبيرة لتخفيف الزحام وتسهيلا على المواطنين مشيرا الى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات والمحطات الجديدة، لافتتاحها للمواطنين تسهيلا عليهم وتقليل الازدحام المروري داخل القاهرة. 
وأوضح، "وزير النقل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة mbc مصر ، مساء الاحد أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح محطة النزهة والشهيد هشام بركات، لتتبقى محطتا عمر بن الخطاب وعدلي منصور، وسيتم افتتاحهما خلال شهر أبريل المقبل، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للخط الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ونوه "وزير النقل"، إلى أن ميزانية الخط الثالث للمترو تصل لـ 100 مليار جنيه لمسافة تصل لـ 44 كيلومترا، مؤكدا ان لديه تعليمات واضحة وصريحة بعدم تحريك سعر المترو، الذي يعد أحد أهم المرافق الأساسية لحياة المواطن والخاصة بوزارة النقل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

عم صابر المصري.. «ومضة» سطعت

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لوالد شهيد الشهامة على تأجيل القضية
» هذا ما قالته لميس الحديدي عن أزمة سد النهضة
» الخارجية الأمريكية: ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر
» تعليق مثير لـ"سما المصري" على ملابسها الفاضحة
» تعليق ناري لـ"موسى" على تشويه كوبري "تحيا مصر"
» زعيم هندي يدعو الهندوس لشراء سيوف حديدية
» قرار إثيوبي مفاجئ حول سد النهضة
» شاهد.. أول ظهور لـ«راجح» قاتل «شهيد الشهامة»
» قصة إغراق «المدمرة إيلات» التي أصبحت عيدًا للبحرية المصرية
» خفض رواتب الحكومة والبرلمان إلى النصف في لبنان
» مطالب بالبرلمان الكويتي لطرد البعثة الدبلوماسية المصرية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية