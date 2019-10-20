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الاتحاد الأوروبي يؤجل خروج بريطانيا حتى فبراير

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

المصريون ووكالات

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أعلنت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل خروج بريطانيا من التكتل حتى فبراير 2020 إذا عجز رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن إقناع البرلمان باتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.
ووفقا لصحيفة «صنداي تايمز» نقلا عن مصادر دبلوماسية فإن التأجيل سيكون «مرنا» ما يعني أن بريطانيا يمكن أن تنسحب من الاتحاد أول نوفمبر أو 15 ديسمبر أو يناير إذا أقر البرلمان الاتفاق قبل انتهاء فترة التمديد.
وأضافت الصحيفة أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى تتاح لحكومات دول الاتحاد الأوروبي الفرصة لتقييم احتمالات إقرار الاتفاق في البرلمان البريطاني قبل يوم الثلاثاء القادم.
وأبلغ دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي رويترز اليوم، الأحد، أنه استنادا إلى التطورات في لندن فإن خيارات التمديد ستتراوح بين شهر إضافي، أي إلى آخر نوفمبر، ونصف عام أو أكثر.

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