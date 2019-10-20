» الخارجية الأمريكية: ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر

20 أكتوبر 2019 - 11:30 م

صرح مسؤول في الخارجية الأمريكية، اليوم، الأحد، بأن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي.



وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح لقناة «الحرة»، بأن الشعب اللبناني محبط بسبب عجز حكومته عن إعطاء الأولوية للإصلاح.



وقال الدبلوماسي إن التزام وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان، متابعا بالقول إن «هذا الأمر يعود للبنانيين».



وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر وزارة في لبنان لـ RT، إن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية، الاثنين 21 أكتوبر، لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي.

