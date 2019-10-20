أحمد موسى يفتح النار على حمو بيكا لهذا السبب

استنكر الإعلامي أحمد موسى، تصريحات المطرب حمو بيكا المسيئة لنقابة الموسيقيين.



وقال موسى خلال برنامجه على «صدى البلد»: «حمو بيكا اتهم نقابة الموسيقيين بالحصول على رشاوى، وهدد بتحطيم النقابة، كونه رسب في امتحان النقابة»، معلقا «لكم أن تتخيلوا حمو بيكا يرغب في القيام بثورة على أمير الغناء العربي هاني شاكر».

وقال موسى خلال برنامجه على «صدى البلد»: «حمو بيكا اتهم نقابة الموسيقيين بالحصول على رشاوى، وهدد بتحطيم النقابة، كونه رسب في امتحان النقابة»، معلقا «لكم أن تتخيلوا حمو بيكا يرغب في القيام بثورة على أمير الغناء العربي هاني شاكر».