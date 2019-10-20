«الديهي»: بعض أئمة المساجد مثل «عبده موته»

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وزير

الأوقاف

نشات الديهى

عبده موته

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن :« وزير الأوقاف ثائر حق، وربنا يقويه على اللي هو فيه؛ لأن التركة كبيرة جدًا».

 وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، :« كان هناك خطيب الجمعة الماضية تحدث في خطبته عن أن عبد الله بن مسعود قطع رقبة أبو جهل عم الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وحاول جرها ولم يستطيع فقام بعمل خرم في أذنه ووضع بها حبل وجرها ليبشر رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، معقبًا: "الله يخرب بيتك سبت إيه للدواعش ياعم».

وتابع، أن ما يحدث على المنابر لا يقل خطورة عن الأعمال الدرامية التي تدعو للبلطجة، وما فعله محمد رمضان من خلال عبده موته رأيته في هذا الخطيب الجمعة الماضية، مشددًا على ضرورة أن ننتقي الخطاب الديني.


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