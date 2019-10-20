تطورات جديدة في قضية «فتاة العياط» يكشفها الطب الشرعي

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فتاة العياط
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فتاة العياط

كشف أحمد مهران، محامي المجني عليه في الواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية "فتاة العياط" عن أبرز ما تضمنه تقرير الطب الشرعي حول القضية التي هزت الرأي العام في مصر.

وقال مهران، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن تقرير الطب الشرعي أكد أن "أداة الجريمة المستخدمة واحدة - سلاح أبيض سكين أو ماشابه –".

وأشار إلى أن الفتاة أميرة المتهمة بقتل السائق "كانت منفردة ولم يكن بصحبتها أحد".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوليو الماضي عندما حضرت الفتاة لموعد عاطفي مع صديقها بحديقة الحيوان بالجيزة، قبل أن يصطحبها معه صديق آخر له (متهمان في الواقعة)، وأثناء تواجدهما بالحديقة وبسبب الزحام تاهت الفتاة من صديقها.

وقالت الفتاة في تحقيقات النيابة، إنه في غضون ذلك، جاءها اتصال من هاتف صديقها، يزعم المتصل عثوره على الهاتف وأنه متواجد بمنطقة العياط، وطلب حضورها للحصول عليه.

وأضافت أنه عقب وصولها إلى المكان المتفق عليه، أخبرها السائق بأن صاحب الهاتف حضر وأخذه، ليعرضه عليها توصيلها إلى وجهتها، ما جعلها توافق وأثناء ذلك، استدرجها إلى منطقة جبلية محاولاً الاعتداء عليها، تحت تهديد السكين، ما جعلها تجاريه حتى ترك السكين ونزل من السيارة.

فما كان منها إلا أن باغتته بطعنات قاتلة أردته صريعًا في الحال، قبل أن تسلم نفسها لمركز الشرطة، ومن ثم تم إحالتها إلى النيابة حيث تواجه تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.


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