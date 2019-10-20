«كلوب»: ليفربول استحق التعادل أمام مانشستر يونايتد

20 أكتوبر 2019 - 09:34 م

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رضائه عن التعادل أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ9 من بطولة الدوري العام.

وقال «كلوب» في تصريحات صحفية لشبكة «سكاي سبورت»: «كانت تمريراتنا سيئة في الشوط الأول، وهدف اليونايتد يرجع إلى التطبيق الخاطئ لـVAR، حيث أنه جاء نتيجة عرقلة واضحة لأوريجي».

وأضاف: «لاعبي اليونايتد أبدعوا في تنفيذ الهجمات المرتدة، ولم نقدم الأداء المطلوب في هذه المباراة».

وواصل: «كل شيء كان ضدنا اليوم، لكننا لم نخسر، وليفربول استحق نقطة من المباراة بنسبة 100 %».

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 25 في الصدراة، فيما تراجع يونايتد إلى المركز الـ13 وبرصيده 10 نقاط.