«ديسابر» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي

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أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، غدًا الاثنين، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ5 ببطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، المهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار، عمر جابر، محمد حمدي، ويلفريد كانون، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، أحمد توفيق، عبدالله السعيد، محمد فاروق، إبراهيم حسن، إسلام عيسى

خط الهجوم: إيريك تراوري، عبده لومالا، جون أنطوي، دودو الجباس، عمر العيوني


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