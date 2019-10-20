مواعيد مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

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المصريون

منتخب مصر

أولمبياد طوكيو

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر نفسه والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وجاءت مواعيد الفراعنة كالتالي:

منتخب مصر الأوليمبي ومالي – الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة.

منتخب مصر الأوليمبي وغانا  يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة.

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون  - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة.

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