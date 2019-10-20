مواعيد مباريات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

أمير سعد
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر نفسه والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.
وجاءت مواعيد الفراعنة كالتالي:
منتخب مصر الأوليمبي ومالي – الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة.
منتخب مصر الأوليمبي وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة.
منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة.
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