حضور الرئيس اختبارات الكليات العسكرية رسالة لقيادات الجيش

20 أكتوبر 2019 - 08:04 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم الكلية الحربية وشهد بنفسه اختبارات القبول لطلاب الكليات العسكرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي، يقوم بعمل كشف هيئة لطلاب الكليات العسكرية؛ لكون الجيش رمانة الميزان لمصر، والسيسي يعطي قدوة ورسالة لقيادات الجيش بأنه لا يريد أن يستصغر أو يترك شيء لا يتابعه بنفسه.

وتابع، أن السيسي، أكد أن تطوير القوات المسلحة يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف، بهذا الشكل والدقة والمستوى الرائع الذي ظهر به الطلاب المتقدمين للكلية الحربية.