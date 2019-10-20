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إصابة قوية لـ«عاشور» في مران الأهلي

الرياضة

حسام عاشور
حسام عاشور

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اصابة

المصريون

الاهلى

تعرض حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مشاركته في تدريبات فريقه اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن عاشور اشتكى من إصابة في القدم خلال التقسيمة التي أقيمت في المران، ليغادر أرض الملعب.

وحاول خالد محمود طبيب الأهلي، علاج عاشور بعد شكواه من الإصابة، إلا أن اللاعب لم يتمكن من استكمال المران.

وخاض الأهلي تدريبه مساء اليوم السبت، على ملعب مختار التتش استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري المصري.


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