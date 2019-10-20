» 3 منتقبات يفتحن النار على تاجر طيور بمدينة بدر

20 أكتوبر 2019 - 06:41 م

تفاجأ أهالي مدينة بدر بقيام 3 منتقبات بمهاجمة صاحب محل طيور، وفتحوا النار عليه، ما أسفر عن وفاته وإصابة نجله. ثم استقلوا سيارة ولاذوا بالفرار.

لكن المفاجأة كشفها رجال المباحث بأن المنتقبات رجال يرتدون النقاب، وتكثف قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها للقبض على المتهمين.

وأمرت النيابة بدفن جثة المجني عليه بعد الانتهاء من أعمال التشريح بالطب الشرعي، والانتقال إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال المصاب، وتفريع الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة.

وكان قسم شرطة بدر تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام ملثمين؛ 3 رجال يرتدون النقاب بفتح النيران على صاحب محل لبيع الطيور، ما أسفر عن وفاته وإصابة نجله، ثم استقلوا سيارة ولاذوا بالفرار بحسب رواية شهود العيان.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم نقل المتوفي والمصاب إلى المستشفى، فيما يعكف رجال الأمن على فحص كاميرات المراقبة لتحديد خط سير الجناة، وسرعة ضبطهم.