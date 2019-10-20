الأهلي في ورطة بعد قرار اتحاد الكرة

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وضعت اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إدارة النادي الأهلي في مأزق كبير بعد إعلان طاقم تحكيم مباراته أمام الجونة، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

وأعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالجبلاية، طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري العام.

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم سعيد حمزة ويعاونه كل من يوسف البساطي، أحمد ساهر وشريف حسن حكمًا رابعًا.

يذكر أن الأهلي قد أعلن في وقت سابق رفضه خوض أي مباراة في مسابقة الدوري العام قبل إقامة مباراة القمة أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لدواع أمنية.


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